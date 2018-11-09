Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik; “Liselerdeki madde kullanımını üniversiteden 2 kat daha yaygın”

Erzincan Valiliği himayelerinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Erzincan'da “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Erzincan'da Üniversite ve Lise öğrencilerine yönelik yapılan ankette; liselerdeki zararlı alışkanlıklara yönelik yaygınlığının üniversite düzeyine yaklaştığına dikkat çekerek, liselerde madde kullanımının üniversiteden yaklaşık 2 kat daha yaygın olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun 15.02.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı neticesinde alınan kararlar doğrultusunda yerel bağımlılıkla mücadele çalışmalarının planlanması ve yapılacak olan uygulamaların takibi amacıyla Erzincan'da çalıştay düzenlendi.

Erzincan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Düzenlenen çalıştayda katılımcıları enstrümanlarıyla karşılayan Erzincan Bilim Sanat Merkezi Müzik Yetenek Alanı öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin ardından katılımcılar öğrencileri tebrik ederek, teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bağımlılığın, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de insanların hayatlarını mahveden, tehdit eden sosyal, ekonomik ve güvenlik açısından farklı boyutlu bir problem olduğunu belirterek, bu problemin üstesinden gelmek için toplumun bütün kesimlerinin el birliği yapması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından ilgili kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadeleye yönelik sunumlar yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce yapılan sunumda; Çocuk Şube Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde çocukların suça sürüklenmelerini, suçtan zarar görmelerini ve zararlı alışkanlıklardan korunabilmelerini temin etmek ve çocukların sosyal psikolojik ve fizyolojik gelişimlerinin güven altına tutmak için düzenli aralıklarla yaşı küçük çocukların bulunduğu internet kafe, oyun ve sinema salonlarına yönelik 632 denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra; “Çocuk Şube Müdürlüğünce 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi içerisinde okul giriş çıkış saatlerinde tedbirler alındığı, bunlara ek olarak; 2018 yılı içerisinde park, bahçe, okul çevrelerine yönelik olarak önleyici tedbirler kapsamında başta narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlara yönelik uygulamalar yapılmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde alkollü içecek satışı yapan büfe ve restoranlar ile gerek ihbara istinaden gerekse rutin olarak tütün ürünlerinin tüketimine yönelik kahvehane ve kafeler denetlenerek mevzuata aykırılık görülen yerler Belediye Başkanlığına ve Sağlık İl Müdürlüğüne bildirimi yapılmaktadır.

2018 yılında günümüze kadar yapılan 41 kahvehane, 29 kafe, 3 alkollü restoran, olmak üzere 73 işyeri denetlenmiş olup, bu denetleme sonucunda 4207 sayılı Tütün Kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 6 işyerine İl Sağlık Müdürlüğünce 10 bin 206 TL idari para cezası uygulanmış, yine açılış kapanış saatlerine uymadığı tespit edilen 2 çay evine 568 TL idari para cezası, ruhsat hükümlerine yerine getirmeyen umuma açık 2 işletmeye ise 5 bin 920 TL ceza uygulanmıştır.

İl ve ilçelerde önleyici tedbirler kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de katılımıyla Narko-Sokak, metruk bina ve çocukların korunmasına yönelik park, bahçe ve okul civarlarında denetimler devam etmektedir.

Vatandaşlarımız ile kolluk kuvvetleri arasındaki mesafe kısaltılarak narkotik suçlarla daha hızlı, verimli ve etkin mücadele yapılması, vatandaşlarımız narkotik suçlarla ilgili çekmiş oldukları video ve fotoğrafların suçun ispatını kolaylaştırması açışından 0552 155 2424 no'lu Narko Mobil İhbar Hattına 2018 yılında 2 adet ihbar yapılmış belirtilen ihbarla ilgili olarak; 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan tahkikat sonrasında adli makamlarca tutuklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 26.9.2018 tarihinde narkotik suçlarla etkin mücadele edebilmek maksadıyla vatandaşların, sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını akıllı telefon uygulaması ‘Uyuma' ile butona basıp polise bildirebileceği ve bu sayede vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlara sağlıklı ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi suretiyle kullanılan uygulama faaliyete geçirilmiştir.” denildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan sunumda ise 2018 yılında Erzincan'da 18 olay meydana geldiği belirtilerek, bu olaylarda 29 şüpheli yakalanmış olup, 3'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik ise yaptığı sunumda, 2018 yılında Denetimli Serbestlik Tedavi Merkezinde bağımlılığa yönelik 108 kişiyle görüşme yapıldığı, Sigara Bıraktırma Polikliniğine 2014 yılından itibaren 4 bin 117 kişinin müracaat ettiği, tütün denetiminde 2018 yılı içerisinde kamuya açık işyerlerinde 9 bin 625 tütün denetimi yapılarak, bu denetimlerde 27 bin 216 TL idari para cezası uygulandığı, eczanelerde uyuşturucu, psikotrop ve kontrole dayalı diğer ilaç sayılarının kontrol edildiği ve kargo denetimlerinin olduğunu aktardı.

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik sunumunun devamında, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın talimatları doğrultusunda gençlerin bağımlılık durumlarının araştırılması amacıyla Erzincan merkezde bulunan bin 104 lise öğrencisi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 953 öğrencinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirildiğini belirterek, sonuçlarının daha anlamlı hale getirilerek bir kitapçık halinde basılması için son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Yapılan araştırmada ise lise öğrencilerinin hemen hemen 5'te birinin sigara, 10'da birinin ise alkol kullandığını bildiren Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, üniversite öğrencilerinin ise 4'te birinin sigara, 8'de birinin ise alkol kullandığını, bu kapsamda sigara ve alkol kullanımının liselerdeki yaygınlığının üniversite düzeyine yaklaştığına dikkat çekerek, liselerde madde kullanımının üniversiteden yaklaşık 2 kat daha yaygın olduğunu söyledi.

Sunumların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdet Gül, tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadele' konulu konferans verildi.

Bağımlılığa sebep olan maddelerin etkilerine yönelik katılımcılara bilgiler veren Prof. Dr. Vahdet Gül konuşmasının devamında, Türkiye'de ki madde kullanım oranının, Dünya'da ki ve Avrupa'daki madde kullanımına göre daha düşük olduğunu belirterek, bu durumun, aile ve toplumsal bağların sıkı olmasına, uyuşturucu arzının daha karlı pazarları hedef almasına ve kolluk kuvvetlerinin etkin önleme ve yakalama çalışmalarına bağdaştığını bildirdi.

Prof. Dr. Vahdet Gül, 2018 yılında ilimiz Üniversite ve Lise öğrencilerinde yapılan anketi değerlendirerek, 287 üniversite öğrencisinde ve 264 lise öğrencisinde madde kullanımının yaygın olduğunu bu bulguların ciddi anlam taşıdığına dikkat çekerek gerekli önlemlerin alınmasını gerektiğini bildirdi.

Programın sonunda konuşma yapan Vali Arslantaş ise il eylem planında yer alan hedeflere ulaşılması için belirlenen sürelerde tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmaları gerektiğine değinerek, çalıştaydan çıkacak olan sonuçların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Program, çözüm önerilerinin oluşturması, elde edilen sonuçların raporlaştırılması ve “Erzincan Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planının” hazırlanması adına 3 oturumla devam etti.