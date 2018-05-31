Dünya Tütünsüz Günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik ve diğer kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saat kulesi önünde sona eren yürüyüş sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik; “ 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde düzenlenen yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Burada ki amacımız tütünün zararlarına dikkat çekmek. Dünya sağlık örgütü tarafından 31 Mayıs dünya tütünsüz günü olarak kutlanıyor. Tütünün çok önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu biliyoruz. 15 yaş üzeri her üç kişiden bir tanesi sigara içiyor. Dünyada her yıl 2 milyon insan sigara ve sigaranın zararlarından dolayı hayatını kaybediyor. Bu bağlamda bu yıl 31 Mayıs’ın Dünya tütünsüz gününün ramazana gelmesi nedeniyle çok önemli bir milat olmasını temenni ediyoruz. Halkımızın bilinçlenmesi, sigarayı bırakma noktasın da amacımız gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Sigarayı bırakma polikliniğimiz ücretsiz olarak KETEM birimimizde faaliyet gösteriyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ücretsiz destek almaya çağırıyoruz. Herkese Tütünsüz günler diliyor teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar tarafından günün anlamına binaen gökyüzüne mavi, beyaz balonlar bırakılırken, müdürlük personeli tarafından sigara kullananlara nefes testi yapıldı.