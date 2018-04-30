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30 Nisan 2018 13:10

Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeni ile Erzincan’da görev yapan Veteriner Hekimler gala yemeğinde bir araya geldi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

30 Nisan 2018 13:10


Yoğun bir katılımın gerçekleştiği gala programına, Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Naci Gün, ESKİ Erzincan Tarım İl Müdürü Numan Yılmaz, Usta yönetmen ve sanatçı Kutluğ Ataman, Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Kütük, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Erzincan il ve ilçelerdeki kamu ve özel sektördeki Veteriner Hekimler aileleriyle beraber katıldı.


Erzincan Veteriner Hekimler Odasınca, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin’e, Veteriner Hekimlik mesleğine verdiği değer ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi veridi. Meslekteki en eski veteriner hekimlere teşekkür plaketi verilen program Müzik ziyafeti ile sona erdi.




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