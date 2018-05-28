Düve alım desteğine müracaatlar devam ediyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Yetiştirici Bölgesi" olarak belirlenen 30 ilden biri olan Erzincan’da üreticilere en az 20 baş en çok 100 baş Düve alım bedelinin %30’u hibe olarak veriyor. Düve Alım Desteğine müracaatları 6 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay, çiftçimize bu konu hakkında yardımcı olacaklarını belirterek; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 30 ilde uygulamış olduğu %30 hayvan alımları ile ilgili müracaat süresi bildiğiniz gibi 8 Mayıs da başlamış olup 6 Haziran da sona erecek. Burada iki türlü alım olacak birincisi boş düve dediğimiz tohumlanmamış 8-12 aylık düve alımı olacak. En az 20 en fazla 100 tane. İkinci kısım ise tohumlanmış gebe düveleri kapsıyor. Bunda da en az 20 ve yine en fazla 100 tane olacaktır. Bu alımlarda boş düvelerde düve başı 1800 lira hibesi var. Gebe düvelerde düve başı 3 bin lira olacak. Bunun son müracaatı 6 Haziran . Bu alımlar için tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurular yapılacak. Değerlendirme sonucunda kriterleri uygun olan işletmeler alım için izin verilecek. Bu alımlar birliğimiz üzerinde ya da damızlık birlikleri üzerinden veya talepleri üzerinde olacak. Müracaat sonunda Tarım İl Müdürlüğünden alım için izin çıkacak çiftçilerimize birlik olarak hazırız ” dedi.