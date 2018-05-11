Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 08:54

Düve alımına hibe desteği müracaatları başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Yetiştirici Bölgesi" olarak belirlenen 30 ilden biri olan Erzincan’da üreticilere en az 20 baş en çok 100 baş Düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilecek.

Düve alımına hibe desteği müracaatları başlıyor

11 Mayıs 2018 08:54

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulacak Düve Alım Desteğine müracaatları 08 Mayıs itibariyle başlayacak ve 06 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.


Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü Murat Şahin "Boş ya da gebe düve alımlarında en az 20 en fazla 100 baş düve alım bedeli için %30 hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, başvurularını bizzat kendileri yapacaklar. 2018/21 sayılı Destekleme Tebliği ve Düve Alım Desteği Uygulama Rehberindeki şartları sağlayabilecek ve daha önce hibe desteklerden yararlanmamış gerçek veya tüzel kişiler (birlik, şirket vb.) kombine ve etçi ırklar (Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi ırkları ) için hibe desteği alabilecektir.


Başvuru dönemi itibari ile hibeye esas üst sınır için Bakanlığımızca "kombine ve etçi damızlık gebe düve fiyatı 10.000 TL/baş" ve "kombine ve etçi 8-13 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 6.000 TL/baş" olarak belirlenmiştir." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç