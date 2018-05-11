Düve alımına hibe desteği müracaatları başlıyor

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulacak Düve Alım Desteğine müracaatları 08 Mayıs itibariyle başlayacak ve 06 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü Murat Şahin "Boş ya da gebe düve alımlarında en az 20 en fazla 100 baş düve alım bedeli için %30 hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, başvurularını bizzat kendileri yapacaklar. 2018/21 sayılı Destekleme Tebliği ve Düve Alım Desteği Uygulama Rehberindeki şartları sağlayabilecek ve daha önce hibe desteklerden yararlanmamış gerçek veya tüzel kişiler (birlik, şirket vb.) kombine ve etçi ırklar (Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi ırkları ) için hibe desteği alabilecektir.

Başvuru dönemi itibari ile hibeye esas üst sınır için Bakanlığımızca "kombine ve etçi damızlık gebe düve fiyatı 10.000 TL/baş" ve "kombine ve etçi 8-13 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 6.000 TL/baş" olarak belirlenmiştir." dedi.