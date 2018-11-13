EBYÜ'de “Atatürk'ün Sevdiği Türküler” konseri düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından “Atatürk'ün Sevdiği Türküler” konseri düzenlendi

Üniversite Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İlhan Akdeniz yönetimindeki koronun seslendirdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği birbirinden güzel eserler, katılımcılar tarafında büyük ilgi gördü.