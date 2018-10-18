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EBYÜ'nün akademik birimlerde görev değişimi yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde ki bazı akademik birimlerde görev değişimi yapıldı.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Mustafa Fatih Ertugay'ı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Arda Işık'ı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Dr. Öğr. Üyesi Erhan Zeytun'u, Tercan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Dr Öğr. Üyesi Kamil Orman'ı atadı.


Görev değişimi nedeniyle birimlerde yapılan görev değişim törenlerine katılan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, görev değişimlerinin bayrak yarışı olduğunu belirtti. Görevi teslim alan hocaların bilgi ve birikimlerini, görevi devreden hocaların tecrübelerinin üstüne koyarak başarı çıtasını yükselteceğine vurgu yapan Rektör Levent, “Gelişimi sürekli hale getirmek için bu tür değişimler yapmak gerekiyor. Olumlu yönlerimizi bir araya getirerek Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ve şehrimizi ileri noktalara taşıyalım” şeklinde konuştu.


Birimlerin yeni yöneticilerine görevlerinde başarılar dileyen Rektör Levent, Fen Bilimleri Enstitüsü Eski Müdürü Prof. Dr. Paşa Yalçın'a, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eski Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sayar'a, Sağlık Hizmetleri Eski Müdürü Öğr. Gör. Ayşegül Aydın'a, Tercan Meslek Yüksekokulu Eski Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Zeytun'a üniversiteye sundukları katkı için teşekkür etti.

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