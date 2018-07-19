EBYÜ’nün yeni Rektörü Prof.Dr. Levent görevi devraldı

Dr. Akın Levent, görevi önceki Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu’ndan devralarak yeni görevine başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne yeni rektör atanması dolayısıyla, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde görevdevir teslim töreni düzenlendi. Törene Erzincan Valisi Ali Arslantaşve ildeki çeşitli kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, önceki Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, özgeçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 2010 yılından bu yana görev yaptığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde, akademik ve idari personel birlikte el ele vererek önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ülkelerin geleceğinin teminatı için genç nesillerin nitelikli eğitim almalarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çapoğlu, “Bu basamağın önemli adımlarından biri de Üniversitelerdir. Üniversitemizin kuruluşunda ciddi emekler sarf eden ekibin misyonu ile yaklaşık 8 yıl önce devraldığımız görevimizin ilk zamanlarında bazı zorlu süreçlerden geçtik ama el ele vererek başarıyla üstesinden geldik ve Üniversitemiz için güzel şeyler yapmaya başladık. İlimizdeki kurumlarımızla kamu-sanayi-üniversite işbirliğini başlattık ve her alanda var gücümüzle çalışarak tüm varlığımızı ortaya koyduk. Bu işler de tek taraflı değil, çift taraflı destekler ve birlikte çok yönlü çalışmalarla mümkündür, birlikte çabaladık ve çalıştık, geldiğimiz noktada hepinizin emeği vardır, görev süremiz boyunca beraber çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeni Rektör Prof. Dr. Akın Levent’in bir 15 Temmuz günü göreve atanmasının, üniversite ve kendisi için anlamlı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çapoğlu, “Gururlu ve mutluysam bugün sizlerle bu günlere geldiğimiz içindir. Dik durdunuz birlikte yürüdük hepinizin değeri benim için önemliydi, onun için mutlu ve gururluyum. Göreve gelen yeni Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent hocamız, kapısını her gelene açmış, emek sahibidir. Buradan aldığı bayrağı daha ileriye ve yükseğe taşıyacaktır. Her zaman yanlarında olacağız, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e cübbesini giydiren Prof. Dr. Çapoğlu, Üniversite mühür ve beraatını Rektör Prof. Dr. Levent’e takdim etti ve çiçek verdi.

Özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye gelen yeni Rektör Prof. Dr. Akın Levent de, üniversite gibi büyük ve önemli bir kurumun yönetimine talip olmanın özgüveni ve bu göreve takdir edilmenin heyecan ve onurunu yaşadığını ifade etti.

Erzincan’da doğup büyüdüğünü, ilk, orta ve lise tahsilini burada yaptığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Levent, “Çok sevdiğim Erzincan’a ismini veren Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’ın ismini alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini yönetme şerefine layık gören Cumhurbaşkanımıza buradan minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Önceki Rektör Prof.Dr. Çapoğlu’nun görevi devraldığında Üniversitenin 5-6 Fakültesi, 7-8 meslek yüksekokulu ve 7 ila 8 bin civarında öğrencisi bulunduğunu anımsatan Rektör Prof. Dr. Levent, “Kendileri ve Üniversite ailesi olarak sizler, çok çalışıp bunu fiziki yapılanma, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı yönünden üst seviyelere çıkardınız. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum, kendileriyle daima istişare içinde olacağız” diye konuştu.