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10 Ocak 2017 15:32

EGC Başkanı Yalçınkaya’dan Gazeteciler Günü Kutlaması

EGC Başkanı Yalçınkaya’dan Gazeteciler Günü Kutlaması

10 Ocak 2017 15:32

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Barış Yalçınkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Yalçınkaya, toplumu bilgilendirme adına her zaman ve her alanda büyük bir özveriyle çalışan meslektaşlarının gününü kutladığını söyledi. Yalçınkaya, "Basın, özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi yerine getirmekte olan basının, bu görevi yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır. Millet olarak terörün neden olduğu acılar ve hüzünlerin yaşandığı günlere tanıklık ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu ortamda medya çok önemli bir işlev üstlenmekte, vatandaşın haber alma özgürlüğü doğrultusunda görev yapmaktadır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Türkiye için taşıdığı büyük önemi kanıtlayan ve darbe girişimine milletimizle birlikte karşı durarak yerini ve tarafını göstermiştir. Yaşanan olumsuzlukların üstesinden bir ve beraber olarak geleceğimizi hatırlatırken haince yapılan terör olaylarını kınıyor, en kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Basın yayın kuruluşlarında çalışan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Kurulu adına kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.



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