EKEV 9 bin öğrenciye burs taahhüdü aldı

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine sağlayacağı burslar için düzenlediği geleneksel Danışma ve Dayanışma toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda, Erzincanlı işadamları adeta hayırda yarıştı ve 8 bin 400 burs taahhüdü toplandı.

TBMM Başkanı seçildikten sonra, Gurbette yaşayan hemşehrileriyle ilk kez bir araya gelen Binali Yıldırım, büyük sevgi gösterileriyle girdiği salonda, masaları dolaşarak hemşehrileriyle tokalaştı ve kısa süreli de olsa sohbet etti.

En çok burs veren il vakıfları arasında yer alan ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi olan EKEV, 2011 yılında 4 bin 224, 2012 yılında 11 bin, 2013 yılında 7 bin 234, 2014 yılında 5 bin 770, 2015 yılında 4 bin, 2016 yılında 12 bin 175, geçen yıl ise 10 bin burs taahhüdü toplamıştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve EKEV'in bugüne kadar yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan toplantıda, Erzincanlı işadamları son yıllarda olduğu gibi bu yıl da hayırda yarıştı ve 8 bin 400 burs taahhüdü toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EKEV Başkanı Sadık Ağca, 1993 yılında kurulan EKEV'in bugüne kadar 40 bin öğrenciye burs verdiğini belirterek, "Her geçen gün hızla büyüyen vakfımız, Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın önderliğinde ve işadamlarımızın katkılarıyla son yıllarda her yıl 4 binin üzerinde, bugüne kadar da 40 bin gencimizin eğitimine katkı sağladı.. Hedefimiz bunu 50 bine çıkarmaktır. Kamu yararına çalışan vakıf statüsüne kavuşan EKEV, öğrenci yurtları, 24 tapu ve varlıklarıyla ekonomik olarak da güçlü gelerek, artık geleceğe daha da umutla bakmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, EKEV 'in gençlerin eğitimine büyük katkı sunduğunu ifade ederek, "Vakfın kuruluşundan bugüne kadar yöneticilik yapanları ve katkı sunanları kutluyor, teşekkür ediyorum. 1993 yılında kurulan EKEV, bugüne kadar 40 bin gencimizin eğitimine katkı sağlamış. Buradan burs alarak eğitimini tamamlayan hemşerilerimiz bugün önemli yerlerdeler ve burs verir duruma gelmişler. Bugün bura alan kardeşlerimiz de yarın çok önemli yerlerde olacaklar. Vakıfçılık, hayır ve hasenat işidir. Hayır ve hasenat işinin de iki boyutu vardır. Birisi vakit, bir diğeri ise nakittir. Vakti olan gece gündüz koşturacak. Vakti olmayan ise nakdi konuşturacak. Yani burada herkese bir iş var" dedi.

Konuşmaların ardından, hayırsever işadamlarından burs taahhütleri alındı. Erzincanlı işadamları hayırda yarıştı ve 8 bin 400 burs taahhüdü toplandı.

Toplantı, EKEV Başkanı Sadık Ağca'nın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Eşrefoğlu Camii'nin çini mozaiklerle kaplı mihrabın desenlerinden esinlenerek tasarlanan Vazoyu takdim etmesinin ardından, toplu çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.