Ekşisu Projesine anlamlı ödül

5 ayda 1 milyon 100 bin kişinin oy kullandığı Yerel Yönetimler Dergisinin Yerel Yöneticiler ödül töreninde Erzincan Belediyesi ödüle layık görüldü.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin bu yıl yedinci kez düzenlediği Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni, gerçekleştirildi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Enerji ve Tabi Kaynaklar bir önceki Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, protokol üyeleri, basın mensupları ve Yılın Yerel Yöneticileri katıldı.

Daha öncede gerçekleştirdiği birçok projeyle ödüle layık görülen Erzincan Belediyesi, 900’ü aşkın projenin yarıştığı ve 19 farklı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu törende Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Çevre Düzenleme ve Yeşil alan projesiyle Ekşisu Mesire alanında gerçekleştirilen rekreasyon alanı projesiyle yılın Belediye Başkanı seçildi.

Ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’den alan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi.