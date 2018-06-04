Endonezyalı antrenör Erzincan’da

Badminton Milli Takımı’nın 12 sporcusu antrenör Endra Mulyajaya yönetiminde uluslararası şampiyonalarda başarılı olmak için çalışacak.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 8 aylık bir çalışma için Erzincan’a gelen Endonezyalı antrenör Endra Mulya Jaya, Yıldırım Akbulut Spor Salonu’nda Badminton Milli Takımı sporcularını çalıştırıyor. Badminton milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin’in eşlik ettiği Jaya, sporculara 7 saat çalışma yaptırıyor.

Milli badmintoncular ise çalışmalar sayesinde olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmek istiyor. Endonezya’nın Badminton Milli Takımı eski antrenörü de olan Jaya, "Erzincan takımını çok başarılı bulduğum için gelmek istedim. Bu sporcuların hepsi çok iyi durumda. Badmintonda Türkiye’nin en iyi kulüplerinden biri Erzincan Kulübü." dedi.

Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez ise "Antrenör Endra Mulyajaya Endonezya’da kendini ispatlayan, dünya dereceli sporcuları çalıştıran üst düzey bir antrenör. Kendisi ile Erzincan’da birlikte olmaktan ve bilgilerini bizimle paylaşmasından memnunuz. Hep birlikte çok olumlu kamp geçiriyoruz. Badmintonda gelişen en son teknik, taktik ve kondisyonları birlikte yapıyoruz. Jaya ile çalışmaktan büyük keyif aldık ve onunla yaptığımız kampın verimini ve meyvelerini ileri ki zamanlarda alacağız." dedi.