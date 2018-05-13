Engeller ortadan kaldırılıyor

Doğan Açıklamasında; “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak doğru politikalar ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız engelli olanlarla, olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak nitelikte çalışmalar yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla sokaklarımızdan okuluna ya da işine giden, spor ve sanat etkinliklerine katılan, bir kütüphanede kitap okuyan engelli vatandaşlarımızın sayısının giderek artması hedeflenmektedir.

Engelli bir birey için bunların güvenli ve kimsenin yardımı olmadan yapabilmesi hayati bir önem taşımakta olup bu aynı zamanda bir insan hakkıdır. "Bu hedeflere ulaşmak, toplumların engellilere yönelik duyarlılığını arttırarak; toplumsal birliktelik ve dayanışmayla sağlanabilir. Sanatta, sporda, siyasette, iş hayatında birçok engelli vatandaşımız fırsat ve imkân verildiğinde neleri yapabileceklerini, gurur duyulacak başarılara imza atacaklarını gördük ve bu başarıların artması bizleri daha da gururlandıracaktır. Engelli vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan, kendilerine yeter şartlar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum” dedi.