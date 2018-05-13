Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 10:00

Engeller ortadan kaldırılıyor

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Engelliler haftası münasebetiyle yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Engeller ortadan kaldırılıyor

13 Mayıs 2018 10:00


Doğan Açıklamasında; “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak doğru politikalar ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız engelli olanlarla, olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak nitelikte çalışmalar yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla sokaklarımızdan okuluna ya da işine giden, spor ve sanat etkinliklerine katılan, bir kütüphanede kitap okuyan engelli vatandaşlarımızın sayısının giderek artması hedeflenmektedir.


Engelli bir birey için bunların güvenli ve kimsenin yardımı olmadan yapabilmesi hayati bir önem taşımakta olup bu aynı zamanda bir insan hakkıdır. "Bu hedeflere ulaşmak, toplumların engellilere yönelik duyarlılığını arttırarak; toplumsal birliktelik ve dayanışmayla sağlanabilir. Sanatta, sporda, siyasette, iş hayatında birçok engelli vatandaşımız fırsat ve imkân verildiğinde neleri yapabileceklerini, gurur duyulacak başarılara imza atacaklarını gördük ve bu başarıların artması bizleri daha da gururlandıracaktır. Engelli vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan, kendilerine yeter şartlar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır.


Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç