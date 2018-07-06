Engelli Bireyler Meyve Kokulu Sabun Üretiyor

Proje ile eğitilebilir zihinsel ve otizmli gençlere renkli meyve kokulu sabun üreticiliği öğretiliyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Engelli Mesleki Eğitim Kursuna yönelik yaptığı proje ile Erzincan’da yaşayan eğitilebilir Zihinsel ve Otizmli gençlere Renkli Meyve Kokulu Sabun üreticiliği teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor. Renkli ve Meyve Kokulu Sabun üreticiliği projesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün oluşturduğu atölyede 1 dönem halinde 6 ay süreyle engelli gençlere eğitimler veriliyor. Katılım gösteren kursiyerlerin rehabilite olmaları amacıyla da İl Müdürlüğünden görevlendirilen uzman personel ile “Sosyolog, Psikologlar” destek oluyor.

Proje hakkında bilgi veren Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan "Bu projenin hayata geçirilmesi sonucunda, hedef kitle olan, Erzincan ilinde yaşayan orta ve hafif düzey 10 zihinsel engelli veya otizm tanısı konulmuş genç bireylere, Renkli Meyve Kokulu Sabun üreticiliği eğitimleri verilmiştir. Aldıkları teorik ve pratik eğitim sonunda, gençler istihdama elverişli bireyler olarak yetişmiş olup; verilen bu eğitimle ve aldıkları sertifikayla aktif iş ortamına katılan zihinsel özürlü gençler bu sayede topluma üreterek katkıda bulundukları için hem kendilerine, hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Bu proje sayesinde geleceğe yönelik olarak hafif, orta düzey ve otizm tanısı konmuş zihinsel engelli bireylere istihdam sorunlarına çözümler üretilmeye projemiz öncülük edecektir. Bu projedeki kazanımlarımızdan biriside beklide en önemlisi engellilerimizin bu ve benzeri proje uygulamalarıyla sosyalleşmelerini sağlamaktır. Çünkü sosyalleşme olgusu engellilerin hayata adaptasyonu açısından çok önemli olmakla beraber engelli bireylerimizin aileleri de bu süreçten oldukça mutlu olmaktadırlar." dedi.