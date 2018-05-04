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04 Mayıs 2018 08:52

Engelli gence akülü araç sürprizi

Erzincan’da engeli olan bir gence, öğrenci taşımacılığı yapan 6 firma tarafından akülü engelli aracı hediye edildi.

Engelli gence akülü araç sürprizi

04 Mayıs 2018 08:52


Erzincan Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi yürüme engeli olan öğrenci Ertuğrul Yıldız’a öğrenci taşımacılığı ve servisi yapan 6 firma tarafından akülü araç hediye edildi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün hediye için firma yetkililerine teşekkür ederek, “Toplumların yaşayabilmeleri ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için insanlar gibi onlarında görevlerini ve vecibelerini yerine getirmeleri lazımdır. Çünkü insanlar hayatlarında yaşarken maddi ve manevi bazı şeylere ihtiyaç duyuyorlar ise toplumlarda hayatlarını idame ettirebilmeleri için maddi ve manevi olarak bazı değerleri yerine getirmeleri gerekmektedir. İşte tamda bu meyanda buna uygun bir şekilde Erzincan’da taşımacılık yapan 6 firmamız Erzincan’ımızda Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulumuzda okuyan bir yavrumuzun ihtiyacını gidermiş oldular. Az önce söylediğim gibi toplumda yaşayan insanların maddi ve manevi olarak aynı eş değerde olmaları mümkün değil. İşte bu eş değerde olmayan insanların bir birleri arasındaki köprüyü kurmaları, bir birlerine yardım etmeleri bizim için çok anlamlı, çok önemlidir. Bu anlamda bu öğrencimize maddi ve manevi olarak destek veren Erzincan’da taşımacılık yapan 6 firmamıza huzurunuzda teşekkür ederim” dedi.


Hediye edilen akülü aracın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ertuğrul Yıldız, "Abilerime bana tekerlekli sandalye aldıkları için teşekkür ederim. Çok sevinçliyim. Her yere şimdi daha rahat gideceğim." şeklinde konuştu.




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