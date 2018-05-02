Engelli vatandaşlara seyyar sandık gidecek

AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci, engelliler için seyyar sandık uygulamasının bu seçimde ilk kez hayata geçirileceğini ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 24 Haziran’da yapılacak seçimler için adres değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmeyen vatandaşların, ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarınca 2 Haziran’da askıya asılacak seçim listelerinde adları bulunmuyorsa 12 Haziran 2018 Salı günü mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak adres kayıtlarını değiştirmeleri ve yeni adreslerini bildirmeleri gerektiğini söyledi.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında; “Değerli Erzincan halkımızı ve tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere alınması gereken bir karar olan erken seçim tarihi 24 Haziran 2018 olarak belirlendi. Ülkemizin refahı huzuru ve gelişimi için alınan bu kararla ülkemiz daha aydınlık daha refah günlere adım atacaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iktidara geldiğimiz günden bu güne ülkemiz âdeta yeni bir çağa girdi. Kalkınma hamlemizin devamı ve daha güçlü bir Türkiye için tüm vatandaşlarımıza seçim sürecinde sıkıntı yaşamamaları amacıyla bir hatırlatma yapmak istedik. Engelliler için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekecek. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın yazısına göre yatağa bağımlı seçmenlerin “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” yazılı sağlık raporunu ibraz etmesi halinde seyyar sandık uygulamasından yararlanabilecek.

Bunun için engeli bulunan veya hâlihazırda evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar, aile hekimlerine başvurarak rapor almaları gerekiyor. Söz konusu başvurular internet ortamından erapor.saglik.gov.tr adresinden de gerçekleştirilebiliyor. Hasta yatalak ve engellilerin oy kullanabilmeleri için engelli beyan formlarını doldurup bir yakını tarafından ilçe seçim kuruluna ya da ilçe seçim kuruluna sunulmak üzere muhtarlara teslim etmeleri gerekmektedir. Bununla ilgili süre 2 Mayısta başlayacak olup 12 Mayısta sona erecektir.

Adres Değişikliğinde İse Son Gün 12 Haziran

Yine ayrıca 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy kullanacak vatandaşlarımızdan adres değişikliği yapmış kişiler kendilerine ait tapu, kira sözleşmesi ya da kendi adlarına düzenlenen bir fatura ile beyanda bulunabilme hakkına sahiptir. Adres değişikliği yapan ve bildirmeyen vatandaşlarımızın oy kullanımında sıkıntı yaşamamaları adına değişiklik bildirimini 2 Haziran ile 12 Haziran 2018 Salı günü arası mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine yapmalarını rica ederiz” ifadelerini kullandı.