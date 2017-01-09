Ergan dağı kayak merkezi kayakseverlerin akınına uğruyor

Kayak sezonunun açılmasıyla her yaştan kayak tutkunun hafta sonları büyük ilgi gösterdiği Ergan Dağı Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ile birlikte kayakseverlerin istek ve taleplerini dinledi.

Bu yıl Türkiye Kayak Federasyonu’nun bünyesinde yeni sezonunu açarak, kayak keyfini kayakseverlerin eğlencesine sunan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Dünya Dağ Kayağı Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor.

Vali Ali Arslantaş 20 ülkeden 100’e yakın sporcunun katılacağı Dünya Dağ Kayağı şampiyonası ile Ergan Dağı Kayak Merkezin de Dünyada en keyifli kayağın yapıldığını hissettirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası öncesi bugünlerde Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonasına ev sahipliği yapan Ergan Dağı Kayak Merkezimiz ideal kar kalitesi ve Türkiye‘nin en uzun ve farklı zorluk derecesine sahip kayak pisti ile yarışmacılarımıza keyifli kayak zevkini yaşatmış olduk.

Sporcularımızın yanı sıra kayaksever ailelerin veya arkadaş, eş ve dostları ile teleseyijlerle zirveye çıkıp, zirveden aşağıya doğru kayak yapmanın verdiği heyecan ve Ergan Dağı Kayak Merkezimiz de ki eşsiz manzaranın tadını çıkarmak adına da vatandaşlarımızın kayak merkezimizde keşfe çıkmaları bizleri memnun etti.” diye konuştu.