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Ergan Dağı kış manzaralarıyla ilgi odağı oldu

Erzincan’da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Erzincan'da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.


Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yagışı, Munzur Sıra Dağları'nın, eteklerinde bulunan, 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nıda beyaz örtüyle kapladı.


Yeterli kar seviyesine henüz ulaşamamasına rağmen karın yağmasıyla beyazın tonunu görebilme adına keşfe çıkan Erzincanlılar, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde hatıra fotoğrafı çekebilme imkânı buluyor.


Yeterli kar kalınlığına ulaşmasının ardından her yıl olduğu gibi bu yılda gün boyu kayakseverlerin eğlencesine ortak olmayı hedefleyen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi şuan için zirveyi kaplayan kar ve üzerindeki sisle etkileyici görüntüler oluşturdu.


Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'ni gezen Erzincanlılar ise karşılaştıkları manzara karşısında mutluluklarını ifade ederek, manzaranın tadını çıkardılar.

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