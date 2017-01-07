Ergan Dağı Türkiye dağ kayağı şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde yapıldı.

Düzenlenen şampiyonaya ilişkin açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar bu şampiyonada gençler kategorisinde 16 sporcunun yarıştığını belirterek, dereceye giren sporcuların Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası’nda yarışacaklarını söyledi.

Başkan Başar konuşmasının devamında "Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’nı yapıyoruz. Bu şampiyona bizim için çok önemli. Çünkü Dünya Şampiyonası’nda sporcularımızın elde ettiği derecelere göre 11-12 Şubat 2017 tarihinde yine Ergan Dağı’nda Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Dünya Şampiyonası, Türkiye’de Ergan Dağı’nda yapılacak. Burada yapılacak şampiyonaya 100’e yakın yabancı sporcu, 20’ye yakın ülkeden katılımcı olacak. Büyük bir şampiyona. Bu şampiyona ile ülkemizdeki dağ kayağı sporunu yaygınlaştırmak açısından bizler için önemli bir şans. Türkiye Dağcılık Federasyonu çok uzun yıllardan beri dağ kayağı konusunda eğitim vererek, çalışmalarını sürdürmekte." ifadelerini kullandı.

Parkurun oldukça zorlu olduğunu ifade eden Ersan Başar, "Yarışmacılar start komutu ile başlayıp, erkek ve kadınlar iki ayrı rotada yarışıyorlar. Pistin dışına çıkarak, önceden belirlenmiş kontrol noktalarına ulaşıyorlar. Daha sonra dağın arka yüzünden dönüşe geçiyorlar. Bu, pist dışında yapılan bir yarış tarzı. Pistin dışında olduğu için oldukça zor. Ezilmemiş bir zemin. Kayalık bölgelere yaklaşıyorlar. Dik zeminlerden geçiş yapıyorlar." diye konuştu.

Start komutunun verilmesinin ardından 16 sporcu, yaklaşık 10 kilometrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Gençler kategorisinde erkekler ve bayanlar olarak düzenlenen yarışta kayakçılar zorlu parkuru bitirerek tek tek varış çizgisine ulaştı. Yarışmalarda dereceye girenler; kadınlarda birinci Şeymanur Çınar, ikinci Yeliz Esen, üçüncü ise Cansel Taşcı olurken erkeklerde ise birinci Aykut Taşcı, ikinci Ali Yiğit, üçüncü ise Ali Osman oldu.