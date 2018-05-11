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11 Mayıs 2018 08:54

ERMEK kursları devam ediyor

Erzincan Belediyesi İş Kur işbirliğinde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan Kilim dokuma, Tablo ve Bakır İşlemeciliği kursları devam ediyor.

ERMEK kursları devam ediyor

11 Mayıs 2018 08:54

Belediye hizmet binasında ve Erzincan Belediyesi Kültür Merkezinde, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor


Kursları belirli aralıklarla Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi bizler için önemli. Yetenekleri doğrultusunda yapmak istedikleri işler için fırsat alanları oluşturuyoruz. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş tarihi el sanatlarımızdan olan Erzincan Bakır İşleme sanatının yeniden canlanması adına Erzincan Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 2015 yılında başlayan kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun ediyor. Bu kurslardan faydalanan bazı kursiyerlerimiz aldıkları eğitim sayesinde meslek edinerek özel sektörde çalışıyorlar. Yeni dönem kursiyerlerimizin de buradan öğrendikleri meslekler sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Ben bu kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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