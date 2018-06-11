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11 Haziran 2018 10:00

Erzincan Barosu çocukları sevindirdi

Erzincan Barosu tarafından başlatılan "Bir Çocukta Sen Sevindir" kampanyası kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olan, Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklara Erzincan Barosu tarafından bayram hediyeleri verildi.

Erzincan Barosu çocukları sevindirdi

11 Haziran 2018 10:00


Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk yürütülen proje hakkında bilgi vererek "Erzincan Barosu olarak başlattığımız proje kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarımızla bir araya geldik. 17 Mayıs 2018 tarihinde başlattığımız kampanya neticesinde, meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızdan destek alarak 100 çocuğumuza bayram hediyelerimizi teslim ettik. Yardımlaşma ve paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında, geleceğimiz olan çocuklarımızı sevindirmek istedik. Amacımız; çocuklarımızın kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak, yüzlerini güldürerek bayramı mutlu geçirmelerini sağlamaktı. Lütfen gidin çocuklarımızı ziyaret edin, ellerinden tutun, mutluluklarına ortak olun; anlatılmaz bir duygu bunu yaşayın diyoruz. Bir çocuk sevindirmek her şeye değer, bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Destek veren, katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatlarıdır. Erzincan Barosu çocukların yanındadır. " dedi.




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