Erzincan Barosu’na anlamlı ödül

Programda Erzincan için yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı işbirliği ile Erzincan’da birçok meslekte ve çeşitli faaliyetlerde öncü olan kişiler ile şehrin önde gelen kişiler ‘Şehirle Buluşma’ programı adı altında gerçekleştirilen yemekli programda bir araya geldi.

En genç, en aktif ve en çok çalışan Baro Başkanı olarak plaket alan Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk aldığı ödül sonrasında yaptığı açıklamada Erzincan için hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek yapmış oldukları çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

Erzincan Baro Başkanı Av. Aktürk, Erzincan’da göreve ilk başladıkları zaman hizmet binalarının olmadığını Erzincan Adliyesinde hizmet verdiklerini belirterek; “Yerimiz küçüktü. Türkiye Barolar Birliği ile görüşmeler yaptık ve sonuçta ilimize değeri 2 Milyon 500 Bin TL olan binamızı Erzincan’ımıza kazandırdık" dedi. Başkan Aktürk açıklamasında, "15 Temmuz Darbe teşebbüsü sonrası Erzincan ilimizde ki tüm davalara müdahil olduk ve daima sonuna kadar hükümetimizin yanında olduğumuzu ifade ederek davaların takipçisi olduk. Son zamanlarda ülke genelinde mey dana gelen çocuk istismarlarına da müdahil olarak Erzin can Barosu olarak takipçisi olduk. Erzincan’da şehit yakınlarına ücretsiz avukatlık hizmeti vermeye başladık. Eğitimden asla kopmadık hep içerisinde olduk. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişarelerimizi sürdürerek ihtiyaçlı okullara ve öğrencilere yardımlarda bulunduk bulunmaya devam ediyoruz.

Erzincan Barosuna kayıtlı avukatlarımıza çok sık bir şekilde hizmet içi eğitimler sağlayarak mesleklerinde daha ileri gidecekleri çalışmaları yapıyoruz ve sık, sık çeşitli sosyal etkinliklerde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajlarımızı veriyoruz.

Çalışmalarda yanımda olan yönetim kurulum ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Erzincan’da ilki düzenlenen Şehirle Buluşma ve tanıtım programında bizleri Erzincan Barosunu çalışmalarından dolayı ödüle layık gören başta Sayın Valimiz Ali Arslantaş’a ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı başkanı Prof. Dr. Vahdet Gül ve Yönetimine de ayrıca teşekkür ederim” dedi.