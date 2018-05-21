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21 Mayıs 2018 10:36

Erzincan Barosundan avukatlara iftar

Erzincan Barosu tarafından iftar programı düzenledi.

Erzincan Barosundan avukatlara iftar

21 Mayıs 2018 10:36


Düzenlenen iftar programına Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve Baro üyesi avukatlar katıldı. Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirten Baro Başkanı Aktürk programda bir konuşma yaptı. Aktürk, bu tür iftar programlarını her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini belirterek, bundan sonraki yıllarda da bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Gerçekleşen iftar programında açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; “Biz Erzincan Barosu olarak her yıl meslektaşlarımızla ve aileleriyle birlikte geleneksel olarak iftar yemeği veriyoruz. Bu yılda meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte iftar programımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle yemek ve organizasyonlar bizlerin birliğine ve beraberliğine katkı sağlıyor. Bundan sonrada Erzincan Barosu olarak böyle yemekler ve organizasyonlar yapacağız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Erzincan Baro Başkanı olarak da şunu ifade edeyim. Ramazan Ayının ülkemize, milletimize, birlik ve beraberlik getirmesini, barış ve huzur ortamının teminine vesile olmasını istiyorum. Ayrıca tüm hemşerilerimizin buradan Ramazan Ayını kutluyoruz, mübarek olsun. Programımıza iştirak eden tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Erzincan Barosu Avukatları ise Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk ve yönetimine bu güzel iftar organizasyonun dan dolayı teşekkür ettiler.




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