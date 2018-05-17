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17 Mayıs 2018 09:40

Erzincan Barosundan ihtiyaçlı çocuklar için yardım kampanyası

Erzincan Barosu tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

Erzincan Barosundan ihtiyaçlı çocuklar için yardım kampanyası

17 Mayıs 2018 09:40

Kampanya kapsamında yüzlerce çocuğun Ramazan Bayramını bayramlık giyecekleri karşılaması hedefleniyor.


Düzenlenen kampanya hakkında bilgi veren Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk; Erzincan Barosu olarak "Bayramda Bir Çocuk Da Sen Sevindir” projesi ile bu bayramda ihtiyaç sahibi çocuklarımız ile bir araya geliyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında, geleceğimiz olan çocuklarımızı sevindirmek istedik. Amacımız; çocuklarımızın kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak, yüzlerini güldürerek bayramı mutlu geçirmelerini sağlamaktır. "Bir Çocuk Sevindirmek Her Şeye Değer, Bir Çocuğun Gülüşü Dünyayı Değiştirir" sloganı ile değerli meslektaşlarıma ve kıymetli hemşerilerime sesleniyorum; "Bayramda Bir Çocuk Da Sen Giydir, Küçük Bir Kalbi Sevindir." Destek ve katkılarınız bizim için çok önemlidir. Projeye katılarak yardımda bulunmak için son gün; 4 Haziran olup bir çocuk giydirme bedeli 200-TL’dir. Her zaman çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatlardır. Sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Meslektaşlarıma ve duyarlı vatandaşlarımıza destekleri için şimdiden çok teşekkür ederiz. Erzincan Barosu Çocukların Yanındadır." dedi.




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