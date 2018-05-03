Erzincan Barosu’ndan Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Üyelerine çeşitli seminer, eğitim kültürel etkinlik düzenleyen Erzincan Barosu son olarak üyelerine yönelik Hatay gezisi Düzenledi. Düzenlenen gezi programına aileleri birlikte katılım sağlayan üyeler 5 gün boyunca Hatay’ın eşsiz güzelliklerini inceleme imkanı buldu.

Düzenlenen program hakkında bilgi veren Erzincan Barosu Başkanı Avukat Adem Aktürk "27 Nisan-1 Mayıs arası farklı dinlerin, dillerin, ırkların, mezheplerin kardeş olduğu; birlikteliğin şehri olarak bilinen Hatay’daydık. Konaklamamızı İskenderun’da bulunan Ramada Harbour Otelde yaptık. İlk günkü gezimizi; Samandağ İlçesine gerçekleştirdik. Vakıflı Köyü’nden başladık güne, ikinci durağımız tahminen 3 bin yıldır ayakta durduğu düşünülen, Hz. Musa’nın sapladığı asasının yeşerdiği, o yeşeren ağacın bu ağaç olduğu söylenen Hıdırbey Musa Ağacı oldu, Roma imparatorluğu döneminde inşa edilen, tümüyle dağ içine oyulan, 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki Titus Kaya Tüneli ile devam ettik, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan içerisinde bölümler halinde on iki mezar bulunan Beşikli Mağarayı gördük; gün sonu finalini de Türkiye’nin en uzun sahili olan Samandağ Çevlik Sahili’nde yaptık. Hatay’da ikinci günkü gezimizi; Antakya İlçesine gerçekleştirdik. İnsanın öyküsünün farklı teknolojik yöntemlerle anlatıldığı ve adeta geçmişe yolculuk yapılan, dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi ile başladık güne, ikinci durağımız efsanevi hikayesiyle, Anadolu’da kurulmuş olan ilk cami olarak bilinen Habib-İ Neccar Camii oldu, Antakya’nın kendine özgü dar sokaklarını biçimlendiren ve bu sokaklara hayat veren tarihi evlerin olduğu Eski Antakya Sokakları ile devam ettik akabinde Şehir Turu yaptık; gün sonu finalini de yeşillikler içinde muhteşem bir yer Harbiye Şelaleleri’nde yaptık. Hatay’da üçüncü günkü gezimize; konakladığımız yer İskenderun’dan başladık, sahil ve iskeleyi gezdik; Akdeniz’in en güzel koylarından birinde denize kadar uzanan bir yarım ada üzerinde kurulan, tertemiz denizi ile bölgenin önemli bir turizm merkezlerinden olan Arsuz İlçesi’nde günü bitirdik. Dönüş yolunda Kahramanmaraş İline uğrayıp Şehir Turu yaptıktan sonra meslektaşlarımıza meşhur Maraş dondurması ikram ettik; akabinde cumhuriyet döneminde inşâ edilen Ankara Kocatepe Camii’nden sonra 20.000 kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin üçüncü büyük camisi olma özelliğine de sahip Abdulhamid Han Camii’ni ziyaret ederek 5 günlük gezimizi tamamladık. Doğa güzellikleri ve tarihi, kültürel dokusuyla görülmeye değer, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bu kültür gezimize yoğun katılım gösteren meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. " dedi.