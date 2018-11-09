Erzincan Belediye Başkanı Başsoy'dan 10 Kasım Mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir.

Türk milletinin refahı ve mutluluğu için sürekli yeniyi ve mükemmeli arayan Atatürk, çağın ruhunu ortaya koyan doğru, gerçekçi ve bilimsel yaklaşımları, evrensel fikirleri, meşruiyetçi çizgisi, insani değerlere ve özgürlüğe olan bağlılığıyla, dönemin diğer liderlerinden ayrılmaktadır.

O'nun öncülüğünde Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen inkılâp ve reformlar, demokratik, modern, hür ve müreffeh Türkiye'nin temellerini atarak büyük bir dönüşüm ve modernleşme sürecini başlatmıştır.

Atatürk'ün temel felsefesi, bu ülkeyi muasırlaştırmak, milletimizin sahip olduğu imkânları güçlendirmek, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hepimizin en temel görevi, onun bu ideallerini, en ileri bir demokrasi bilinciyle hayata geçirmektir. Ne mutlu ki, onun genç nesillere emanet ettiği ve ‘en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün ileri bir demokrasiyle taçlanmış olarak yine onun işaret ettiği hedefler istikametinde varlığını sürdürmektedir.

Cumhuriyet'in kuruluşuyla belirlenen ideallere ulaşma bağlamında temel hedefimiz, ülkemizin Atatürk'ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesini geçmesini sağlamaktır. Bu hedefe doğru yürürken, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, büyümesi, modernleşme sürecinin devam etmesi elzemdir.

Bunun bir bayrak yarışı olduğu şuuruyla, büyük bir inançla ve azimle çalışan devletimizin de, milletimizin de, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatma ve kazanımlarımızı ileriye götürme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Gelecek nesillerin de, aynı anlayışla sorumluluklarını yerine getireceğine eminim.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. " dedi.