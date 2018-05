Erzincan Belediye Meclisi öğrencileri ağırladı

Belediye çalışmaları ve meclis işleyişi hakkında Başkan Başsoy’dan bilgi alan öğrenciler daha sonra Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısına katıldılar.

Meclis toplantısı belediye Başkanı Cemalettin Başsoy başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinin bazıları Plan bütçe komisyonu ile İmar komisyonuna sevk edildi.

Toplantının akabinde Erzincan Belediye Başkanı öğrencilere “Hedefiniz sadece okul bitirmek olmasın, tecrübe, bilgi ve bilginin deneyime dönüşmesinin ardından bu bilgileri sahada uygulayarak en üst seviyede hizmet eden vatandaşlar olmanızı arzu ediyoruz. Bu kapı her zaman size açık, talep ettiğiniz her an bütün arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Öğrencilerimiz inşallah şehrimizden güzel duygular ile ayrılırlar ve bir turizm elçisi olarak görev yaparlar” dedi.