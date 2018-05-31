Erzincan Belediye personeli iftar yemeğinde buluştu

Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’ un ev sahipliğinde özel bir restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu, Karabey Atıcı, Sami Mollaoğulları, birim yöneticileri, belediye personeli ve aileleri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Sizlerle birlikte 4,5 yıldır gece gündüz demeden çalışarak, şehrimize yaklaşık 300 Milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güne kadar birçok projeyi hayata geçirdik ancak çalışmalarımız devam ediyor önümüzdeki aylarda 77 dönüm üzerine inşa edeceğimiz Binali Yıldırım Parkı, Esentepe ve Cumartesi Pazarı projelerinin açılışını gerçekleştireceğiz inşallah." dedi.

İftar yemeğine belediye personelinin yanı sıra milletvekili adayları da katıldı.