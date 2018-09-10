Erzincan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

2 yeni çöp toplama kamyonu Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna dâhil oldu. Böylece Erzincan Belediyesi çöp toplama kamyonu sayısını 24'e yükseltti.

Kaliteli hizmetin ancak kaliteli ve yeni araçlarla sağlanabileceğini vurgulayan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “30 Mart 2014 tarihinden bu güne kadar Erzincan Belediyemizin araç parkını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün temizlik işleri müdürlüğümüze yeni 2 adet çöp toplama kamyonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu araçlarla birlikte Erzincan Belediyesine 30 Mart 2014 tarihinden sonra toplamda 24 adet sıfır yeni araç kazandırmış bulunuyoruz. Sadece temizlik işlerine kazandırdığımız araçların maliyeti 5 milyon TL. Bunun amacı daha temiz bir çevre, daha güzel daha şirin bir Erzincan. Erzincan'da hem temizlik işleri müdürlüğümüze hem diğer birimlerimize son teknoloji araçlar kazandırarak işlerimizi daha hızlı daha pratik çözmenin yolunu aradık ve bunu da başardık. Eğer Erzincan bugün temizlikte iyi bir noktaya geldiyse hem bu araçlarımızın sayesinde hem de ekibimizin planlı, programlı ve gayretli bir şekilde çalışmaları neticesinde olmuştur. Bu iki aracımızın şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum” dedi.