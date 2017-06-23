Erzincan Belediyesi bayrama hazır

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Bayram öncesinde mezarlık genel temizliği, iç yolların onarımı ve türbelerin bakımları tamamladık. Bayram arifesinde yakınlarının mezarlıklarını bulmakta güçlük çeken hemşehrilerimize rehberlik hizmeti de sunarak onbinlerce kişinin rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Engelli ve yaşlı ziyaretçiler içinse engelli sandalyesi yardımında bulunulacak ve mezarlıklara arife günü Dörtyol mevkiinden ücretsiz otobüs seferleri konulacak.

Ayrıca Erzincan, hemşehrilerimizin huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmelerini sağlamak maksadı ile belediyenin bazı birimlerinin bayram süresince çalışmalarını sürdürecek. Zabıta, su kanalizasyon, hayvan barınağı, temizlik gibi hizmetler aralıksız ve düzenli olarak devam edecek.

Halkımız ihtiyaç duyduğunda 444 9 024 numaralı çağrı merkezimizi bayram süresince 24 saat arayabilir." Dedi.