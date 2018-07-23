Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor.

213 Sayılı Kanun kapsamına giren 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler,(Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi İlan Reklam Vergisi ) Kira borçları, Su ve Atık Su Borçları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları 7143 Sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle faiz ve cezalarda indirim ile 36 ay vadede ödeme imkanı sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Hemşerilerimizin bu imkânı kaçırmaması gerektiğini belirtti. Başsoy sözlerini şöyle sürdürdü " Çıkarılan yasayla birlikte faizlerde ve cezalarda indirime gidilirken kalan borca da 36 aya varan vade imkânı sunuyoruz. Bu sürenin sonunda borçlarını ödeyemeyen ve yapılandırma yapamayanlar hakkında yasal takibat başlatmak zorunda kalacağız. Hemşerilerimizin mağdur olmamaları için 31 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar belediyemize başvurmalarını özellikle bekliyoruz." dedi.