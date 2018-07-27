Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi Hizmete Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi 2014 Yılında halkın hizmetine sunuldu. Merkez Beyaz Masa birimi ile entegre edilerek halka 7 gün 24 saat hizmet veriyor.Çağrı Merkezinde 10 personel, Beyaz Masa biriminde 3 personel ve 1 şef olmak üzere toplam 14 kişi çalışıyor.

Yıl içerisinde ortalama 15bin kayıtlı talep ve şikayet alan Çağrı Merkezi %99 performans sergileyip santral hizmetleriyle birlikte aylık ortalama 50bin çağrıya cevap veriyor.

Çağrı merkezinin telefon ile almış olduğu talepler doğrultusunda, Beyaz Masa tarafından ilgili müdürlükler ile değerlendirilerek vatandaşa çözüm odaklı dönüş yapılıyor. Ayrıca sosyal medya, whatsapp hattı, internet sitesi, şahsi başvurular, engelli hattı, BİMER ve muhtarlık bilgi sistemi ile Beyaz Masa halka her türlü ulaşabilirlik imkanı sağlıyor.

Cenaze kayıtları da Beyaz Masa tarafından Erzincan Belediyesi web sitesine girilerek Çağrı Merkezi tarafından anons yapılması sağlanıyor.

Erzincan Belediyesi birimleri arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlayan Çağrı Merkezi, telsiz merkez istasyonunu da yönetiyor.

Halk resmi ve dini tatil günleri de dâhil olmak üzere 7 gün 24 saat telefonla -444 9 024 ve 153, whatsapp ile 0 553 999 90 24 numaralarından, İnternet aracılığıyla www.erzincan.bel.tr adresinden ve Erzincan Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından Beyaz Masa ve Çağrı Merkezine ulaşabiliyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Beyaz Masa ile ilgili yaptığı açıklamada; "Öncelikli hedef kitlemiz şehrimiz yaşayanları ile tüm insanlara hizmet etmenin ve problemlerini gidermenin en kısa yollarını arayıp bulmaktır.

Aynı zamanda halka dönük yönetim anlayışının çağdaş bir uygulama biçimi olarak, vatandaşın belediyemiz içinde veya dışında herhangi bir işini zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha iyi ve daha kolay hizmet almasını sağlamaktır. Amacımız, vatandaşı uğraştırmadan, hizmeti ayağına götürmek, zaman kaybetmeden problemlerini ve isteklerini en yetkili kimselere ulaştırarak çözüme kavuşturmaktır.” Dedi.