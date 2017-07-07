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07 Temmuz 2017 20:13

Erzincan Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrimizin çehresini değiştiren Erzincan Belediyesi kentimizin birçok bölgesinde aynı anda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Erzincan Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor

07 Temmuz 2017 20:13

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt kaldırım çalışmalarının yanında, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kavşaklar oluşturuyor. Bunun yanında geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Pir Sami Hz. Türbe Cami tamamlandı. Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslenen caminin şimdide çevre düzenlemesini gerçekleştiriliyor. Daha önce Belediye Meclisi tarafından alınan kararla inanç turizmine açılan bölge özellikle Cuma günleri ziyaretçi akınına uğruyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkan Veli Cüneyt Kuşçu “Şehrimiz adeta bir açık şantiye durumunda. Dört bir tarafında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda Belediye Meclisi tarafından alınan kararla inanç turizmine açtığımız bölgede yapılan Pir Sami hz. Cami çok güzel oldu. Çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla hizmete girecek.” dedi.




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