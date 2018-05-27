Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak sokak temizlik çalışması yaparken, kaldırım kenarlarındaki otlar da temizleniyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Hemşehrilerimizin, daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Ancak bu sadece bizim çalışmalarımızla olmaz. Biz vatandaşlarımızın da bu konu hakkında bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Şehrin dört bir yanında çöp toplama çalışmalarımızın yanı sıra kaldırım kenarlarından oluşan otlar ve boş arsalarda oluşan çöplerde toplanıyor. Mahalle mahalle bir program çıkardık. 75 Kişilik ekibimiz sadece ara sokakların temizliği ile ilgileniyor. Halkımızın Temizlik konusunda herhangi bir şikâyeti olduğunda 444 9 024 numaralı çağrı merkezimizi aramalarını rica ediyorum" dedi.