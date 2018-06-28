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28 Haziran 2018 09:19

Erzincan Belediyesi Karaağaç Kur’an Kursu’nun çevre düzenlemesini yapıyor

Erzincan Belediyesi, yapımı devam eden Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezinde çevre düzenleme çalışması başlattı.

Erzincan Belediyesi Karaağaç Kur’an Kursu’nun çevre düzenlemesini yapıyor

28 Haziran 2018 09:19

Çalışmayla birlikte Karaağaç Kur’an Kursu daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşması planlanıyor.


Erzincan’da 1960’lı yıllar ile 2014 yılları arasında faaliyet gösteren Karaağaç Kur’an Kursu’nun depremler ve yoğunluklu kullanım nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle yıkılmış ve Erzincan Müftülüğünün girişimleri neticesinde ve hayırseverlerin destekleriyle Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezinin temeli atılmıştı.


2015 yılının sonlarında temeli atılan Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi inşaatının tamamlanma aşamasına gelmesi ile birlikte Erzincan Belediyesi çevre düzenlemesine hız verdi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, şehirde bulunan cami ve Kur’an Kurslarında cami cemaati ve Kur’an Kursu talebelerinin rahat etmesini sağlamak amacı ile çevre düzenlemelerine önem verdiklerini ifade etti.


Başkan Başsoy açıklamasın da; "Görsel açıdan daha modern ve yeşille iç içe bir görünüm kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu Kur’an Kursumuzda çok hafızlar yetişmiştir. Binamız bitme aşamasına geldi. Erzincan Belediyesi olarak Erzincan için durmaksızın çalışıyoruz. Manevi değerlerimiz sahip çıkıyoruz. Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezimizin çevre düzenlemesine başladık. Modern geleceğe gururla hazırlanan bir Erzincan oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


3 bin 500 metre alana sahip olan ve geleceğin hafızların yetiştirileceği Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezinde Kütüphane, konferans salonu, etüt salonu, çok amaçlı salon, spor salonu bulunacak.




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