Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Evcilik Oyununu sahnelendi

Her ay bir tiyatro oyunu sahneleyecek olan Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kültürel ve sosyal faaliyetlere renk katıyor.

Adalet Ağaoğlu’nun yazmış olduğu Yönetmenliğini tiyatro sanatçısı Kubilay Penbeklioğlu’nun yaptığı Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro sahnesi büyük beğeni topladı.

Adalet Ağaoğlu’nun 1960’lı yılların başında yazdığı oyunun konusu, kadın erkek ilişkilerini ele almakta ve bu ilişkilerin topluma nasıl yansıdığını anlatmaya çalışmakta. Hikâyenin başka bir yönü de 60 yıllarda kadınların toplumdaki rolleri ile günümüzdeki rolleri arasındaki farkı açıkça sunmasıdır.

Tiyatro oyununu izleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy oyun sonunda yaptığı açıklamasında; “Arzuladığımız tablo bu. 4,5 yılda Erzincan’da kültürel faaliyetler adına çok şey yaptık. Biz Erzincan’ı sosyal ve kültürel alanda daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun öncülüğünü de mutlak suretle belediye yapmalıdır dedik. Ciddi bir yol kat ettik. Bunları herkese iletmemiz lazım. Bugün burada sadece Erzincan Belediyesi’nin bir kültürel faaliyetini seyretmiyorsunuz, Erzincan Belediyesi Tiyatro Ekibinin bir oyununu izledik. Erzincan tiyatro ekibinin kurması için ne gerekiyorsa yaptık. Anlıyorum ki geldiğimiz nokta gerçekten güzel. Ben tüm ekibe teşekkür ediyorum. Erzincanlı hemşehrilerimize her ay tiyatro ekibimizle bir mesaj vereceğiz. İyi ki gelip izlediniz, bu işe destek veren gönül verenler seyircilerdir. İnşallah bundan sonra ki programlarda bu arkadaşlarımıza destek verirsiniz. İnşallah şehrimiz bu çalışmalarla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır. ” dedi.