Erzincan Belediyesi Zabıta Ekipleri Okul Kantinlerini denetledi

Erzincan'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi Halk sağlığının gözetildiği işyeri denetimleri kapsamında, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla il merkezindeki okul kantinlerini de mercek altına aldı. Belirli periyotlar halinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Albayrak, denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti. Albayrak "Gıda üretimi ve tüketimi yapılan işyerlerine karşı, insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için taviz vermemiz mümkün değil. Ekiplerimizin denetimleri bundan sonrada devam edecek. Okul kantini işletmecilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için, kendilerinden istenen tüm yasal zorunlulukları yerine getirmeleri gerekiyor." dedi.

Zabıta ekipleri, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Geleceğin teminatı olan çocukların okullarında kalite ve sağlık standartlarına uygun hizmet alması amacıyla zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde; gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kontrol edildi. Zabıta Müdürü Erhan Albayrak, "Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için, denetimlerimize eğitim kurumlarını da dâhil ettik. Okul Kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaya, çocuklara ve işletmecilere doğru, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz."dedi.