Erzincan Belediyesinden asfalt çalışmaları

Mahallelerde asfalt çalışmalarını bitirip akabinde Talip Kaban Bulvarı, Nerim Tombul Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 13 Şubat Caddesi asfaltını bitiren Erzincan Belediyesi şimdi de Halit Paşa Caddesinde Asfalt çalışmalarına başlamış bulunmakta.

Erzincan Belediye başkanı Cemalettin Başsoy çalışmalarla ilgili açıklamasında, “Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zemini bozuk olan ana arterlerde tirimerle kazı yapılarak 7cm binder üzerine 5 cm bazalt taşmastik uygulaması yapıyoruz. Bazalt taşmastik, kent içinde daha uzun ömürlü ve daha estetik görünüme sahip. Planlarımızı sadece bugüne değil yarınlara yatırım üzerine kuruyoruz. Kısa bir süre içerisinde çalışmalarımızı bitirip yeni bir Erzincan'ı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalarımız sırasında ister istemez trafikte bazı aksaklıklar oluşmakta. Hemşehrilerimize sabırlarından ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.