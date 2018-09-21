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Erzincan Belediyesinden Kızılay'a tam destek

Erzincan Belediyesi ve Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Erzincan Belediye binasında kan bağış stantları açıldı. Sabah erken saatlerde açılan bağış stantları akşam mesai bitimine kadar gönüllü olarak kan vermek isteyen personelden kan bağışı aldı.


Kan bağışında bulunan belediye personeli Samet Kocatürk yaptığı açıklamada “Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bunu, en iyi hasta ve hasta yakınları bilir. Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarına her zaman destek verdim. Bunu bir insanlık görevi olarak gördüm” dedi.


Birkaç saat içerisinde yaklaşık 20 kişinin kan bağışında bulunduğunu belirten Kızılay Erzincan Kan Bağış Merkezi görevlileri Erzincan Belediye personeline yakın ilgileri için teşekkür ettiler.

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