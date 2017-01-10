Erzincan Belediyesinden öğrencilere temizlik eğitimi

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü daha temiz bir Erzincan için öğrencilere temizlik eğitimi vermeye devam ediyor. Şehrin dört bir tarafını geri dönüşüm konteynırlarıyla donatan Erzincan Belediyesi aile fertlerine çocuklardan ulaşmayı hedefliyor. Bu bağlamda kendi bünyesinde oluşturduğu bir ekiple birçok okulda eğitimler veren Erzincan Belediyesi son olarak Zeynep Mustafa Han İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.Gerçekleştirilen eğitime Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Öğrencilere verilen eğitim ardından söz alan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Erzincan Belediyesi olarak şehrimizi ülkemizin en modern en güzel en yaşanılabilir şehri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bize düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Günde 300 km yol kat ederek evlerden çıkan atıkları topluyoruz. Bu hizmet içi toplamda 5 Milyon Lira harcıyoruz. Sizler için gerçekleştirdiğimiz bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Çevre duyarlılığımızı sizlerle en üst seviyeye ulaşacağız.” Dedi.

Programın sonunda öğrencilere, Erzincan Belediyesi tarafından hazırlanan çevre bilincini arttırıcı kitaplar hediye edildi.