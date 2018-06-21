Erzincan Belediyesinden Osmanlı Mimarisi Çeşme

Erzincan Belediyesi yaz aylarının sıcaklarında vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak olan çeşmelerden ilkini işlek alanlardan olan Erzincan Belediyesi önü, Atatürk parkı civarına yaptırdı.

Çeşmenin Osmanlı çeşme mimarisinin gözde örneklerinden olması vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor. Vatandaşlar yapılan çeşmenin hizmet veriyor olmasının yanı sıra görsel olarak şehre renk katmasından dolayı yapılan çalışmadan özellikle Erzincan belediyesine teşekkür ettiler.

Erzincan belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yapılan çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklama da; “Biz göreve geldikten sonra Şehrimizi yaşanır hatta göç alır bir şehir yapacak projelere imza atacağız dedik. Can suyunu tamamladık, Erzincan’ımızın su sıkıntısı kalmadı. Asfalt ve kaldırım çalışmalarımız tamamlanmak üzere, biliyorsunuz yaklaşık bir aydır şehrimizi yeşillendirmeye çiçek dikmeye başladık. Şu ana kadar yaklaşık 1 Milyon çiçek diktik, ağaçlandırmalarımız devam ediyor.

Yaz aylarında vatandaşlarımızın su sıkıntılarını gidermek adına Osmanlı çeşme mimarisinin gözde örneklerinden alıntı yaparak belediyemiz ve Atatürk parkının önüne çok güzel bir çeşme yaptık inşallah bunu muhtelif bölgelere yaparak sayılarını artıracağız. Her şey Erzincan için. Erzincan En güzelini hak ediyor" dedi.