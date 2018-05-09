Erzincan Belediyesinden ücretsiz KPSS kursu

Bu yıl 7. düzenlenen dersler 7- 10 Mayıs tarihleri arasında, Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştiriliyor. Üniversite son sınıf öğrencisi gençler ile mezun gençlerin rağbet gösterdiği programda öğretmenler saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında eğitim veriyorlar.

Genel tekrar mahiyetli hızlandırılmış derslerde Türkçe, psikoloji, vatandaşlık, rehberlik, tarih, matematik, coğrafya, ölçme değerlendirme, program geliştirme ve öğretim yöntemleri dallarında konu tekrarları gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen derse Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’da katılarak öğrencilere başarılar diledi.