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09 Mayıs 2018 09:20

Erzincan Belediyesinden ücretsiz KPSS kursu

Erzincan Belediyesi halka açık ücretsiz KPSS kursu düzenledi.

Erzincan Belediyesinden ücretsiz KPSS kursu

09 Mayıs 2018 09:20


Bu yıl 7. düzenlenen dersler 7- 10 Mayıs tarihleri arasında, Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştiriliyor. Üniversite son sınıf öğrencisi gençler ile mezun gençlerin rağbet gösterdiği programda öğretmenler saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında eğitim veriyorlar.


Genel tekrar mahiyetli hızlandırılmış derslerde Türkçe, psikoloji, vatandaşlık, rehberlik, tarih, matematik, coğrafya, ölçme değerlendirme, program geliştirme ve öğretim yöntemleri dallarında konu tekrarları gerçekleştiriliyor.


Gerçekleştirilen derse Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’da katılarak öğrencilere başarılar diledi.




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