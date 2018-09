Erzincan Belediyesinden Vatandaşlara Aşure ikramı

Etkinlikte yaklaşık 5 Bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erzincan Belediyesi, Muharrem ayı sebebiyle Cumhuriyet Meydanında aşure dağıtım etkinliği gerçekleştirdi. Programa; Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bazı kamu kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılımlardan dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; ”Erzincan'da ve tüm Türkiye'de özlenen tablo bu. Paylaşılamayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Gök kubbe altında Allah güneşi nasıl hiç ayrım yapmadan tüm insanların üzerine doğduruyorsa, nasıl ki Rahmetini, Bereketini, yağmurunu ayırt etmeden bütün insanlığın üzerine yağdırıyorsa, biz neyiz ki insanlar da ayrım yapalım, insanlarda inanç ayrımı, mezhep ayrımı yapalım. Biz Erzincan'ız, buradan tüm dünyaya bu mübarek Muharrem ayının 15. Gününde sesleniyoruz. Biz Erzincan'ız diyerek sözlerini sürdüren Başkan Başsoy, asırlardır bu topraklarda Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir olduk, aşure olduk ve bu şehir'e tat verdik, renk verdik, can verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Muharrem ayı çok önemli aylarımızdan bir tanesi, çok büyük olayların yaşandığı aylardan biri, Hüseyin Efendimizin şehit edildiği ay. Bu ay bir taraftan Matem ayı fakat bir taraftan da Adem A.S affının kabul edildiği aydır. Bu ayı başından sonuna kadar Alevi kardeşlerimizle birlikte idrak ettik. Ramazan'da bizim, 12 İmamlarda bizim, Kerbela da bizim. Biz hepsini Erzincan'da can olarak birlikte idrak ediyoruz. Ramazan ayını nasıl hep birlikte idrak ettiysek muharrem ayını da birlik beraberlik kardeşlik içerisinde idrak ediyoruz. Bizler hep birlikte bir olduk Erzincan'a tat verdik” ifadelerine yer verdi.