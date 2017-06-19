Erzincan Belediyesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Şehrin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla kenti adeta açık şantiyeye çeviren Erzincan Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını sürdüren Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yaşar Aknsel, Bahçesaray, Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Caddesinde kaldırım ve yağmursuyu dranaj hattı çalışmalarını sürdürürken, Barbaros mahallesi 1414 sokakta asfalt, Mimar Sinan Mahallesinde yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunun yanında Pir Sami Hz. Türbe Cami ve etrafında bulunan mezarlıklarda çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Akyazı kavşağında çiçek dikimi, Otogar çevresinde ise düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Daha güzel ve daha huzurlu bir Erzincan için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aralıksız hizmet veriyor. Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ise otogar ve Akyazı kavşağında peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” Dedi.