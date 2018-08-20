Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 10:38

Erzincan Belediyespor sporcuları Samsun’dan başarıyla döndüler

Erzincan Belediye Spor Sporcuları Berk Efe Meral, Halil Asaf Gülırmak ve Selin Aktaş, Tuncay Meral Antrenörlüğünde Samsun’da Erzincan’ı temsil ettiler.

Erzincan Belediyespor sporcuları Samsun’dan başarıyla döndüler

20 Ağustos 2018 10:38

Samsun 11-12 yaş bayan erkek yüzme gelişim projesi 2. etap bölge müsabakasına katılan Erzincan Belediyespor sporcuları toplam 12 yarışta barajlarını geçerek Erzincan’ı başarılı bir şekilde temsil ettiler.


Erzincan Belediye Spor Erkek Sporcuları Berk Efe Meral Erkekler 200 metre Karışık, Erkekler 50 metre Kurbağalama, Erkekler 100 metre Kurbağalama ve Erkekler 200 metre Kurbağalama kategorilerinde Halil Asaf Gülırmak Erkekler Erkekler 50 metre serbest, Erkekler 100 metre serbest, Erkekler 200 metre Karışık ve Erkekler 50 metre Kelebek kategorilerinde, Erzincan Belediye Spor Kız Sporcusu Selin Aktaş’da Kızlar 200 metre kurbağalama, kızlar 100 metre sırtüstü, kızlar 200 metre sırtüstü ve kızlar 200m karışık kategorilerinde barajı geçerek Erzincan’ı başarılı bir şekilde temsil ettiler.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Sporcuları ve Antrenörü başarılarından dolayı tebrik etti.Başsoy “Sosyal belediyecilik adına elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz hem spor hem kültürel etkinliklerde ön planda olan bir şehir olacağız” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç