Erzincan Belediyespor sporcuları Samsun’dan başarıyla döndüler

Samsun 11-12 yaş bayan erkek yüzme gelişim projesi 2. etap bölge müsabakasına katılan Erzincan Belediyespor sporcuları toplam 12 yarışta barajlarını geçerek Erzincan’ı başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Erzincan Belediye Spor Erkek Sporcuları Berk Efe Meral Erkekler 200 metre Karışık, Erkekler 50 metre Kurbağalama, Erkekler 100 metre Kurbağalama ve Erkekler 200 metre Kurbağalama kategorilerinde Halil Asaf Gülırmak Erkekler Erkekler 50 metre serbest, Erkekler 100 metre serbest, Erkekler 200 metre Karışık ve Erkekler 50 metre Kelebek kategorilerinde, Erzincan Belediye Spor Kız Sporcusu Selin Aktaş’da Kızlar 200 metre kurbağalama, kızlar 100 metre sırtüstü, kızlar 200 metre sırtüstü ve kızlar 200m karışık kategorilerinde barajı geçerek Erzincan’ı başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Sporcuları ve Antrenörü başarılarından dolayı tebrik etti.Başsoy “Sosyal belediyecilik adına elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz hem spor hem kültürel etkinliklerde ön planda olan bir şehir olacağız” dedi