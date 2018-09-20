“Erzincan Bilim Şenliği” başladı

Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen açılış törenine Vali Ali Arslantaş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi davetlilere etkinlik hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Doç. Dr. Sema Altun Yalçın, programın şehir ve üniversite arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Her yaşa uygun atölyeler kurulduğunu belirten Doç. Dr. Altun, öğrencilerin bu şenlikten çok faydalı ayrılacağını söyledi.

Vali Ali Arslantaş ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de etkinliğin başarılı geçmesi temennisinde bulundular.

Kurdela kesiminin ardından atölyeleri ve laboratuvarları gezen protokol üyeleri, çalışmalar ve eğitimler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

21 Eylüle kadar sürecek olan “Erzincan Bilim Şenliği” etkinliği kapsamında 37 atölye çalışmasının yarı sıra, konferanslar, gösteri, gözlem ve deneysel çalışmalar yapılacak.