Erzincan birinci kafile hacıları memleketlerine döndü

Erzincan'dan kutsal topraklara giden Hacılar hac görevlerini tamamlayarak sağ salim memleketlerine döndüler. Hacılar geçen yıl olduğu gibi bu yılda, doğrudan Erzincan'dan kutsal topraklara gittikleri gibi dönüşte de yine doğrudan kutsal topraklardan Erzincan havalimanına indiler.

Hacıları havalimanında İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve müftülük personeli birlikte karşıladı. Hacılarla tek tek ilgilenen İl Müftüsü Çetin, hacılara, "Hoşgeldiniz, Allah haccınızı mebrûr eylesin" temennisinde bulundu.

Havalimanında yakınlarını bekleyen vatandaşlar kutsal topraklardan dönen hacıları heyecanla karşılarken yurda dönen hacılar hac vazifesini yapıp memleketlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını söylediler.