İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan birinci kafile hacıları memleketlerine döndü

Erzincan’dan kutsal topraklara giden Hacılar hac görevlerini tamamlayarak sağ salim memleketlerine döndüler.

Erzincan'dan kutsal topraklara giden Hacılar hac görevlerini tamamlayarak sağ salim memleketlerine döndüler. Hacılar geçen yıl olduğu gibi bu yılda, doğrudan Erzincan'dan kutsal topraklara gittikleri gibi dönüşte de yine doğrudan kutsal topraklardan Erzincan havalimanına indiler.


Hacıları havalimanında İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve müftülük personeli birlikte karşıladı. Hacılarla tek tek ilgilenen İl Müftüsü Çetin, hacılara, "Hoşgeldiniz, Allah haccınızı mebrûr eylesin" temennisinde bulundu.


Havalimanında yakınlarını bekleyen vatandaşlar kutsal topraklardan dönen hacıları heyecanla karşılarken yurda dönen hacılar hac vazifesini yapıp memleketlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.