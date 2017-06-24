Erzincan da 1 yılda 18 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Valiliği tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programlarının sonuncusunu Kemaliye ilçesi sakinleri ile bir araya gelerek, sonlandırdı.

Kemaliye ilçesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, il ve ilçe protokol mensupları yapılan duaların ardından ezan okuması ile iftarlarını açtılar.

Programda konuşma yapan Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan ve Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, düzenlenen iftar programı münasebetiyle Erzincan ve Kemaliye’nin buluştuğunu belirterek, kendilerini bu iftar sofrasında yalnız bırakmayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve il protokolüne teşekkürlerini ilettiler.

Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise yaptığı konuşmada, Ramazan sofralarının buluşmaya, kaynaşmaya ve paylaşma vesile olduğuna dikkat çekerek, nefislerin sabırla iftar sofralarında buluştuğu ve yoklukla varlıkların paylaşılmasına vesile olunması için Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın, tüm ilçelerde iftar sofrası geleneğini başlattığını dile getirdi. Vali Arslantaş’ın başlattığı bu gelenekten ötürü kendilerine teşekkürlerini ileten Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Bir yıl içerisinde Erzincan da ki güvenlik kuvvetlerinin dağlarda teröristlerle 11 defa karşı karşıya geldiğini belirten Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bu karşılaşmalar neticesinde 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve güvenlik kuvvetlerinden bir yaralının dahi olmadığını kaydetti.

Vali Ali Arslantaş, elleri tetikte bekleyen güvenlik kuvvetlerinin, teröristleri yol ve dağlarda ümit etmedikleri bir ortamla karşı karşıya bıraktıklarını belirterek, saklandıkları deliklerinden çıkamaz halde olduklarını söyledi.

Türkiye’nin tek bir amaca hedeflendiğini belirten Vali Arslantaş, Türkiye’nin teknolojik imkânları, askeri ve polisi ile çok güçlü hale gelindiğini kaydederek, “Biz Organize Sanayi Bölgemizi doldurmakta oldukça zorlanıyorduk. Tarım ve Hayvancılığa dönük iki tane Organize Sanayi Bölgesi çalışmamız devam ediyor. Hem Besi Organize Sanayi Bölgesi hemde Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi devam ediyor. Ürettiğimiz sütlerin mandıralarda işlenmesi açısından yine 30 ve 45 ton günlük işletme kapasiteleri olan mandıraları devam ettiriyoruz. Tarım açısından 9 barajımız devam ediyor. 126 köyümüzde tarla toplulaştırması devam ediyor. Bu ekonomik refaha katkı sağlayacak işlerin yanında birde çocuklarımızın eğitimiyle çok daha fazla ilgilendik. TEOG sınavında çocuklarımız ilimizi 55. sıradan 5. sıraya getirdiler. Özellikle bu bölgede İliç, Kemah ve Kemaliye kısmen müthiş bir atılım gösterdi. Çocuklarımız, sorular çalınmayınca dershaneler ortadan kalkınca eğitimin gerçek değerinin bizim öğretmenlerimiz ve bizim okullarımız olduğu anlaşılınca hakettiği yeri alıyor. Bu yetmez biz 1. sırayı hedefledik. Oraya doğru devam edeceğiz inşallah. Yine “Bu Benim Eserim 4006” ve TÜBİTAK’ın Web tabanlı proje yarışmalarında ayrı ayrı Türkiye birincisi olduk. 3-4-5 yaşlarında okul öncesi eğitime devamda Erzincan’ımız Türkiye birincisi oldu. Bundan dolayı pilot il seçildik. Önümüzdeki yıl Erzincan da okul öncesi eğitim 5 yaş için mecburi hale geldi. Bizde başarı yakalanınca bütün Türkiye’ye örnek olacak gibi görünüyoruz.” diye konuştu.

İftar programının ardından Kemaliye İlçesinde ki bir eve ise sürpriz ziyaret gerçekleştiren Vali Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ve beraberindeki Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, il ve ilçe protokol mensupları Ercan ve Müberra Güller ailesinin kapısını çalarak, misafirleri oldular.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Güller ailesinin istek ve sorunlarını dinleyerek, misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkürlerini iletti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş ve beraberindeki protokol mensuplarına çeşitli ikramlarda bulunan Güller ailesi ise ziyaretleri için teşekkürlerini ilettiler.