Erzincan da 100 üreticiye, süt soğutma tankı dağıtıldı

Erzincan’da süt üretimini geliştirme ve sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla Erzincan Valiliği, İl Özel İdaresi ve Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle 100 üreticiye tanesi 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı.

İl Özel İdaresi tesislerinde gerçekleştirilen törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, bazı kamu kurum müdürleri ve süt soğutma tankı almaya hak kazanan üreticiler katıldı.

Törende konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan’da kırsalda yaşayan üreticilerin hem gelir düzeyeni artırmak adına, hemde yaşam kalitesini yükseltmek için Erzincan Valiliği olarak alt yapı, üst yapı çalışmalarının haricinde üretime yönelik bir çok projeye de destek verdiklerini vurguladı.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Erzincan’da tarıma yönelik yatırımların öncelikli olduğuna vurgu yapan Vali Ali Arslantaş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Erzincan’da iki yıl önce soğuk zincirde 60 tonluk süt kapasitesi vardı. Erzincan’ın ürettiği süt o gün itibariyle günlük yıl ortalaması 412 ton, bunun da sadece 60 tonu soğuk zincir içerisinde değerlendirilebiliyordu. Geçtiğimiz yıl özel idaremiz vasıtasıyla süt toplama birliğine 20 tonluk bir soğutma tankı tahsis ettik, kapasitemizi 80 tona çıkardık. Bugün de toplam 50 ton kapasiteli tankların dağıtımını yapacağız. Böylece bir yıl içerisinde soğuk zincirdeki sütümüz 130 tona ulaşmış olacak. Bu da yeterli değil. Erzincan’da yapmaya çalıştığımız süt entegre tesislerine şu anda Erzincan’da toplanan süt yeterli gelmeyecek. Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden cezaevi içerisinde günde 40 tonluk süt işleme kapasiteli mandıra kuruyoruz. Bunun dışında yine organize sanayi bölgemizde KUDAKA üzerinden Kalkınma Bakanlığı destekli günlük 45 tonluk süt işleme tesisi daha kuruyoruz. Böylece bu iki tesiste 85 ton süt işlenebilecek. Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği hâlihazırda günlük 80 ton süt topluyor. Bu durumda bizim soğuk zincirde en az 160 tona ihtiyacımız var. Hayvan sayımız 95 binden 115 bine ulaştığından 450 tonları buldu.

Tarım sektöründe yaptıklarımız, yapacaklarımızla sınırlı değil. Bugün 1 Milyon 200 Bin TL’ye mal olan tankları dağıtıyoruz. Bunun yüzde 75’i özel idaremiz destekli olup, diğer yüzde 25’i destek ise çiftçimizden sağlandı. 126 köyde arazi toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta besi organize sanayi bölgemizin yönetim kurulunu oluşturduk. Hılır köyümüzün üzerinde Bin 500 dönüm arazi üzerine ikinci organize sanayi bölgemizi kurmuş durumdayız. Bu aşamadan sonra yapacağımız proje hazırlığına başlayıp Eylül ayında inşaatların temelini atmayı planlıyoruz. 114 tesisimiz için 236 müracaat var. Bunun değerlendirmesini de yine sizlerle yaparak hak sahiplerine yerlerini teslim edeceğiz.

Yine Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık iki yıl önce Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın açılışını yapmış olduğu Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinasının yanında kırmızı et kombinasını da kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu yaz içerisinde temeli atılacak olan çok ciddi tesislerden bir tanesi olacak. Büyükbaş hayvan üreticilerimizin Pazar problemi de böylece ortadan kalkmış olacak. Öte yandan sera organize sanayi çalışmalarımız da devam ediyor. Tespit edilen sıcak su noktasında sondaj çalışması yapıldıktan sonra 12 ay üretim yapabileceğimiz seraları Erzincan’a kazandırmayı amaçlıyoruz. Yapılan tüm çalışmalarımızın Erzincan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Dedi.

Törende son olarak Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve protokol mensupları tarafından süt tankı almaya hak kazanan üreticilere sertifika verilerek süt tankları teslim edildi.