Erzincan da 3 bin 216 mehmetçik yemin etti

kademe jandarma ile 371’nci kısa dönem askerlerden oluşan 3 bin 216 Mehmetçik yemin etti.

Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası’nda düzenlenen yemin töreninde eğitimlerini tamamlayan 3 bin 216 er içerisindeki komandoların yakın dövüş gösterisi büyük ilgi gördü.

Düzenlenen yemin törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Türker, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, kamu kurum müdürleri, davetliler ve asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile devam eden törende birliğe ilk katılan askerler yaş kütüğüne plaket çakarak, Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından tebrik edildi.

Öte yandan askerliğini aynı kışlada yapan baba ile çocuklarına da teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra yemin eden askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Törenin sona ermesinin ardından, askerler aileleriyle buluştu.